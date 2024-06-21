"في الجنة".. جماهير الأهلي تنعى مشجعتي الفريق قبل مباراة الداخلية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير الأهلي المتواجدة، داخل استاد "السلام"، لدعم الفريق في مباراة الداخلية بالدوري المصري الممتاز، على نعى مشجعتي النادي نرجس صلاح ونورهان ناصر، اللتان توفيا خلال العودة من الإسكندرية عقب مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري.

ورفع جماهير النادي الأهلي داخل مدرجات ستاد "السلام" لافتات تحمل اسم الثنائي، وكتب عليها: "اللهم الهم أهاليهم الصبر والسلوان، رحم الله نرجس ونورهان".

كما حرص جماهير المارد الأحمر في المدرجات على الهتاف لنرجس ونورهان، من خلال ترديد هتاف: "في الجنة يا نرجس، في الجنة يا نورهان".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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