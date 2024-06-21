نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، جائزة هدف الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز، عن هدفه في مرمى الاتحاد السكندري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فوز نجم الأهلي بهدف الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بناءً على تصويت الجماهير.

وتفوق محمود عبد المنعم كهربا، على الثلاثي مامادو نياس لاعب المقاولون العرب، مروان حمدي لاعب الإسماعيلي، محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي.

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