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شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسن السعدني - تصوير محمد الحصرىالجمعة، 21 يونيو 2024 07:30 م
تقدم محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي بالهدف الأول في مرمى الداخلية، في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وضم تشكل الأهلي في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، والدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور، ويقود الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا".
وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد مجدي، والدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير، والوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم، والهجوم: محمد علاء ظريف".
وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان.
ويحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.
فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.
ولعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.
أفشة
الأحماء قبل المباراة
حداد
دقيقة حداد على روح مشجعات الأهلى
دقيقة حداد
فريق الأهلى ودقيقة حداد
قفشة قبل المباراة
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