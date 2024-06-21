شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على الداخلية بهدف أفشة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام الداخلية بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وهدد رضا سليم مرمى الداخلية في الدقيقة 12 ولكن أمسك بها محمد مجدي حارس الداخلية على مرتين.

أحرز أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19 من تصويبة بيسراه من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الداخلية، وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 22 ولكن مرت أعلى العارضة، فيما هدد حسين الشحات مرمى الداخلية في الدقيقة 28 ولكن الكرة جاءت في يد الحارس وفي الدقيقة 30 هدد الشحات مرمى الداخلية بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر للداخلية.

وجاء تشكل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

فيما وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان



أفشة



الأحماء قبل المباراة



الجماهير



جماهير الأهلى



حداد



دقيقة حداد على روح مشجعات الأهلى



دقيقة حداد



ربيعة وشوبير ومحمد هانى



فريق الأهلى ودقيقة حداد



قفشة قبل المباراة



لافتات جماهير الهلى