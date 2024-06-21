شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع الداخلية 1/1 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الداخلية بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وهدد رضا سليم مرمى الداخلية في الدقيقة 12 ولكن أمسك بها محمد مجدي حارس الداخلية على مرتين.

أحرز أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19 من تصويبة بيسراه من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الداخلية، وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 22 ولكن مرت أعلى العارضة، فيما هدد حسين الشحات مرمى الداخلية في الدقيقة 28 ولكن الكرة جاءت في يد الحارس وفي الدقيقة 30 هدد الشحات مرمى الداخلية بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر للداخلية.

واحتسب الحكم إبراهيم محمد ركلة جزاء لصالح الداخلية نتيجة عرقلة إسلام عبد النعيم من قبل ياسر إبراهيم، وأحرز كريم يحيى هدف التعادل للفريق الشرطي في الدقيقة 43، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وجاء تشكل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

فيما وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ولعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.



احتفال لاعبى الأهلى



أفشة



سجدة الفريق



فرحة الهدف



فرحة قفشة



قفشة



محمد مجدى قفشة بعد الهدف



الأحماء قبل المباراة



جماهير الأهلى



دقيقة حداد على روح مشجعات الأهلى



دقيقة حداد