موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على الداخلية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الفوز على نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وسجل محمد مجدي أفشة، الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 21، بينما سجل عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 84، فيما أحرز كريم يحيى هدف الداخلية الوحيد في اللقاء في الدقيقة 43.

موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في الدوري

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتقام قمة الاهلي ضد الزمالك يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد34 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.