الاهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الداخلية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تحقيق الفوز أمام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد السلام.

افتتح التهديف، محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 21، لصالح الاهلي، فيما أدرك كريم يحيى هدف التعادل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

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وفي الشوط الثاني، استطاع عمرو السولية، أن يحرز الهدف الثاني لصالح الاهلي في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 42 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.