شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يعيد التقدم للأهلي بالهدف الثاني في مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي المقدمة بتشجيله الهدف الثاني في مرمى نظيره الداخلية، بالدقيقة 84 من زمن المباراة التي تجمع الفريقي اليوم الجمعة، على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن السولية من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، وسط ارتباك دفاعي للاعبي الداخلية لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وضم تشكل الأهلي في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، والدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور، ويقود الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا".

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد مجدي، والدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير، والوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم، والهجوم: محمد علاء ظريف".

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان.

ويحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

ولعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.