شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة فريق الأهلي ونظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس".

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.