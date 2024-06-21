شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر قائمة الأقوى هجوما بالدورى بعد ثنائية الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلي قائمة الأقوى هجوما في بطولة الدوري بعدما فاز على نظيره الداخلية، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم برصيد 40 هدفا، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 هدفا، بينما يحل سيراميكا ثالثا برصيد 38 هدفا.

وضم تشكل الأهلي في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، والدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور، ويقود الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا".

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد مجدي، والدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير، والوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم، والهجوم: محمد علاء ظريف".

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان.