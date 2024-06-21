شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة حسام عبد المجيد فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة إن حسام عبد المجيد شعر بثقل في العضلة الخلفية، ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.