شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يغيب عن الزمالك فى مواجهة الأهلى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري، ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي بصورة طبيعية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.