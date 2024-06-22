محمد فاروق ردا على انتقادات التحكيم: "مستوي الحكام مثل الدوري المصري ونعترف أن هناك أخطاء"

ياسر رشاد - القاهرة - رد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات الموجهة إلى التحكيم خلال الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

وظهر محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، “مستوي الحكام مثل مستوي الدوري المصري ونعترف أن هناك أخطاء”.

وأضاف “ نريد المصلحة العامة ولن ندخل في صراع بسبب الخلاف على هوية حكم القمة بين أجنبي ومصري”.

وواصل “لم أشاهد المباريات الأخيرة ولا يمكن الحكم على أداء البنا والغندور مؤخرا وبيريرا رجل ديمقراطي ويعود لنا في اتخاذ القرارات وكنت مشغولا بالحج في الأيام الماضية”.

وأردف “بيريرا قيم البنا والغندور بشكل إيجابي (فوق 7 من 10) خلال مباراة الزمالك والمصري ”.

وعن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك “حتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة”

وواصل “إدارة القمة بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني تراجع الحكم المصري، ولجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصري للقمة واتحاد الكرة يريد حكم أجنبي”.