يورو 2024.. التعادل يحسم مباراة فرنسا وهولندا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة فرنسا وهولندا بالتعادل بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

وتبادل هولندا وفرنسا السيطرة على مجريات اللعب دون ترجمة لأهداف ليتقاسم المنتخبين نقاط المباراة وصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما يتذيل بولندا والنمسا الترتيب بلا نقاط.

وكانت هولندا قد فازت على بولندا بنتيجة 2-1، بينما انتصرت فرنسا على النمسا بنتيجة 1-0 ويسعى كل من فرنسا وهولندا إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان بطاقة التأهل عن المجموعة وحسمها مبكرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره البولندي يوم الثلاثاء المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بينما يواجه منتخب هولندا نظيره النمساوي في نفس التوقيت.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو، تشواميني.

الهجوم: ماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي.

تشكيل منتخب هولندا..

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي– فيرجيل فان دايك– ستيفان داي فراي– دينزل دومفرايس.

خط الوسط: جيردي شوتين – فريمبونج – تيجاني رايندرز – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو.