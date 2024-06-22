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وكيل جوزيه جوميز يكشف حقيقة عروض تدريب في السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة -  

كشف كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك، حقيقة وجود عروض لتدريب أحد الأندية في المرحلة الحالية.

وكانت أنباء قد انتشرت في الأيام الماضية عن وصول عرض إلى جوميز لتدريب أحد الأندية السعودية ما أثار حالة جدل كبيرة داخل أروقة القلعة البيضاء.

وقال كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، “جوزيه جوميز صنع إنجازات في السعودية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك ومن الطبيعي اهتمام الأندية الأخرى به”.

وواصلل “اهتمام الأندية بـ جوزيه جوميز لم ترتق حتى الآن للعروض الرسمية،  وجوميز سعيد في الزمالك وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة ولديه دافع للاستمرار مع الأبيض”.

وأتم تصريحاته “ضغط المباريات والمنافسة وخسارة النقاط في الدقائق الأخيرة سبب عصبية جوميز في المباريات الأخيرة وجوميز يدرب فريق كبير ويبحث عن الفوز دائما”.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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