يورو 2024.. كانتي أفضل لاعب في مباراة فرنسا وهولندا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نجولو كانتي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، على جائزة رجل المباراة التي جمعت منتخبي فرنسا وهولندا في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فرنسا وهولندا التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

وقدم نجولو كانتي مستويات جيدة خلال المباراة وساهم في سيطرة الديوك الفرنسية على وسط الملعب.

وتقاسم منتخبا فرنسا وهولندا نقاط المباراة وصدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يتذيل بولندا والنمسا الترتيب بلا نقاط.

وكانت هولندا قد فازت على بولندا بنتيجة 2-1، بينما انتصرت فرنسا على النمسا بنتيجة 1-0 ويسعى كل من فرنسا وهولندا إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان بطاقة التأهل عن المجموعة وحسمها مبكرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره البولندي يوم الثلاثاء المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بينما يواجه منتخب هولندا نظيره النمساوي في نفس التوقيت.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو، تشواميني.

الهجوم: ماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي.

تشكيل منتخب هولندا..

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي– فيرجيل فان دايك– ستيفان داي فراي– دينزل دومفرايس.

خط الوسط: جيردي شوتين – فريمبونج – تيجاني رايندرز – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو.