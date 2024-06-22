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كولر يكشف عن غضبه من لاعبي الاهلي ويعلق على إمكانية تأجيل إلغاء القمة أمام الزمالك

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مارسيل كولر مدرب الأهلي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على فوزه أمام الداخلية، في إطار منافسات الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وأوضح كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة، أن مباراة الداخلية كانت صعبة، وأنه حذر اللاعبين من التعالي أمام المنافس رغم أنه فريق يتذيل جدول الترتيب، إلا أنه جيد للغاية.

وتابع: “عبرت عن غضبي للاعبين بين شوطي المباراة، وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل والأداء تغير بشكل كبير”.

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واستكمل: “لا يوجد لاعب في الفريق أساسي وبديل، ما يهمني فقط جاهزية اللاعبين وكل لاعب يثبت نفسه أنه الأفضل”.

فيما تحدث عن إمكانية إلغاء مباراة القمة أمام الزمالك، قائلًا:”لا يعنيني الزمالك يخوض المباراة أو لا، ولست مسؤولًا عن الإجابة واتحاد الكرة هو المنوط بذلك”.

ويواجه الاهلي نظيره الزمالك، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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