كاف يعلن موعد كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في دولة المغرب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 سوف تنطلق يوم 21 ديسمبر، خلال اجتماعه الذي أقيم الجمعة.

وأشار كاف إلى أن المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، سوف يتم إقامتها يوم 18 يناير2026.

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من جهة أخرى، فقد حدد المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مبلغ 5 ملايين دولار؛ من أجل استضافة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك.

وذكر كاف أن قطر هي المرشح الأول لاستضافة القمة المصرية المرتقبة بين الاهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، وأن المملكة العربية السعودية هي المرشح الثاني.

وكان مسئولو الكرة في مصر، قد تقدموا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي من أجل استضافة البطولة في القاهرة.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه على حساب الترجي، بينما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.