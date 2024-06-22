التعادل يحسم مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024

تعادل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مع نظيره هولندا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو2024“.

وحسم اللقاء الذي جمع بين منتخبي فرنسا وهولندا، بالتعادل السلبي دون أهداف، مساء اليوم الجمعة، في ثاني جولات يورو 2024.

ولم يشهد اللقاء تسجيل أي أهداف من جانب المنتخبين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ارتفع رصيد هولندا إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول.

وكان منتخب فرنسا قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، وليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

الوسط: نجولو كانتي، أدريان رابيو، تشواميني.

الهجوم: ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان.

بينما لعب هولندا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: فيربروجن.

الدفاع: آكي، فان ديك، دي فريج، دومفريز.

الوسط: سكوتن، سيمونز، ريندرز.

الهجوم: جاكبو، ديبابي، فريمبونج