أفشة يوجه رسالة مؤثرة بعد فوز الاهلي على فاركو

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة مؤثرة بعد فوز الأحمر أمام الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “في حاجات بتحصل بتتمني من كل قلبك انك متعيشهاش، أيام نفسك تعديها وتنسي حزن كبير”.

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وأضاف: “الله يرحم علاء العطار ويصبر أهله، الله يرحم نورهان ونرجس ويرزقهم جنات النعيم.. يارب أحسن ختامنا واحفظ شبابنا وبناتنا وبلادنا”.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 21، أمام الداخلية، بينما أحرز عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ورفع الاهلي رصيده إلى 42 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث.