رسالة مثيرة من خالد الغندور لرئيس الزمالك بشأن مواجهة الاهلي

وجه نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خالد الغندور، رسالة خاصة لرئيس النادي، حسين لبيب، بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

نشر الغندور رسالة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال فيها: “نصيحة لوجه الله للكابتن حسين لبيب لازم تلعب ماتش الأهلي والرسالة وصلت”.

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يأتي ذلك في ظل تمسك الزمالك بموقفه بعدم خوض أي مباراة من مباريات الدور الثاني للدوري، قبل أن تستكمل جميع الفرق مباريات الدور الأول، وذلك وفقًا للترتيب المنطقي، ودون أي تدخلات شخصية.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا عقب خسارته من المصري البورسعيدي، أكد فيه على موقفه، مشددًا على ضرورة إعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

يشترط الزمالك خوض مباراة فاركو المقبلة كآخر مباراة له قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية في الدوري، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مطالبه السابقة.

طالب الزمالك جميع الجهات المعنية بتنظيم وإدارة بطولة الدوري بالاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق العدالة والقانونية لمطالبه.