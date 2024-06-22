"لن نشارك في المباريات التالية".. لاعبو منتخب مالى يصدرون بياناً ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أصدر لاعبو منتخب مالي الأول لكرة القدم بياناً رسمياً يحملون فيه إدارة اتحاد الكرة مسؤولية تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وقال البيان الصادر عن لاعبي المنتخب المالي:" أعزائي أنصار وعشاق كرة القدم المالية، نحن، لاعبو منتخب مالي، نود أن نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأزمة التي تؤثر على رياضتنا، لعدة سنوات، وعلى الرغم من تفانينا ودعمنا الشعبي الوفي، لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، نحن نشارككم غضبكم وخيبة أملكم بالكامل".

وأضاف البيان:" لقد حان الوقت للتوقف عن إخفاء الواقع وطرح الأسئلة الصحيحة على أنفسنا على أمل تغيير الأمور، إن تبديل اللاعبين والمدربين أمر واقع، ولكن ألا ينبغي للمديرين أن يشككوا في أنفسهم؟ ما هي طموحاتهم لكرة القدم المالية؟ الاحتراف يجب أن يكون أولويتنا لإنهاء هذه الظروف التي تعيق أدائنا".

وتابعوا :" نحن ندرك الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بنيتنا التحتية، لكن النتائج تعاني أيضًا من الركود بسبب سوء إدارة قادتنا، وندعو المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد إلى تحمل مسؤولياتهم بشكل عاجل".

وواصلوا :"نحن، اللاعبون، عازمون على تمثيل بلادنا بكل فخر، ولكننا بحاجة إلى الدعم والرؤية المستنيرة من القادة العازمين على رفع مالي إلى أعلى المستويات على الساحة الدولية.

وأتم البيان:" ولهذا السبب، نتحمل اليوم مسؤولياتنا، إذا بقي الوضع دون تغيير، فإننا نحتفظ بالحق في عدم احترام الاختيار وعدم المشاركة في المباريات المؤهلة التالية، من منطلق حبنا لمالي وبلدنا، نتخذ هذا القرار الدقيق، ولكنه ضروري للأجيال القادمة، هذا يجب أن يتوقف، شكرا لجميع داعمينا على ولائهم وشغفهم، نحن فخورون بارتداء ألوان نسور مالي ونأمل أن تأتي أيام أفضل معًا، يمكننا التغلب على هذه الأزمة وإعادة المجد لكرة القدم المالية، منتخب مالي".