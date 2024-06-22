لاعب الداخلية يتفاعل مع هتافات جماهير الأهلي خلال المباراة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رصدت الكاميرات تفاعل لاعب فريق الدخلية زياد وهو يتفاعل مع هتافات جماهير الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري انتهت بخسارتهم 2-1.

وخاض اللاعب الذي ينشط في خط الهجوم 12 مباراة بالموسم الجاري 2023/2024 صنع خلالهم هدفًا.

وكان صاحب الـ 23 عاماً قد خرج الموسم الجاري 2023/2024 على سبيل الإعارة لصفوف نادي الداخلية قادمًا من إنبي الذي تعاقد معه بعد نهاية رحلته مع الأهلي في سبتمبر 2023 قبل أن يُعيره في يناير 2024.

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