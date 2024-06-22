"شاهدت 4 مباريات سابقة".. ماذا قال كولر بعد الفوز أمام الداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إهدار لاعبوه الفرص خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الداخلية.

وفاز الأهلي (2-1) على نظيره الداخلية خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري.

وقال كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" شاهدت 4 مباريات للداخلية وقلت للاعبين إنه فريق جيد وخسروا مباريات رغم أدائهم الجيد وكنت أتحدث مع اللاعبين عن فكرة التعالي والمباراة كانت صعبة نعم الداخلية متذيل الترتيب ولكن أدائه جيدًا".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"الشوط الأول كان هناك به تعالي غير عادي من اللاعبين وأهدرنا الفرص ولكن الأداء خلال الشوط الثاني تغيّر بعدما تحدثنا بين الشوطين".

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