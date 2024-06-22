شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2024 فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساء اليوم، بينما يحل الجونة ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت.

واستعد فريق طلائع الجيش جيدا لمباراة سموحة، حيث قام عبد الحميد بسيوني بتدارك الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة وكبدتهم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يرغب في استعادة توازنه في الدوري والعودة لسكة الانتصارات.

في المقابل، يرغب سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الإسكندرية بنقطة التعادل حال لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط، لمواصلة عروضه القوية بعد الفوز الهام على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخيرة له بالدوري.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يقبع سموحة في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

على جانب آخر، يستدرج إنبي نظره الجونة في مباراة لن تكون سهلة على الفريق البترولي الذي يرغب في مواصلة عروضه الطيبة هذا الموسم، والعودة لسكة الانتصارات بعدما وقع في فخ التعادل بالمواجهة الأخيرة له أمام الإسماعيلي، واستغلال إقامة المباراة على أرضه في تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط من لقاء اليوم.

في المقابل، يبحث فريق الجونة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعدما غاب عن تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات كان آخرها الخسارة من مودرن فيوتشر ثم التعادل مع البنك الأهلي في المواجهة الأخيرة، ويرغب في استعادة توازنه بحثا عن تحسين مركزه في جدول الدوري.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وتنقل قناة اون سبورت مباريات الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.