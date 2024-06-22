شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نخوض أى مباريات جديدة ومستمرون فى موقفنا من مؤجلات الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وواصل:" التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".
وأتم حديثه قائلاً:" ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلاً".
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