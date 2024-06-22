شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت التحضير لمباراته أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن تحضيراته لمواصلة حصد أكبر عدد من النقاط في مشواره بالمسابقة من أجل استعادة صدارة الدوري والتي يتربع على قمتها بيراميدز في الوقت الحالي

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.