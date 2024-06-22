شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يثير الجدل حول مكان السوبر الأفريقي ويعلن عن تلقى عروض جذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن تلقيه عروضًا جذابة من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الأفريقي 2024، والمقرر أن يشارك فيه الأهلي المصري، الفائز بدوري أبطال أفريقيا ، والزمالك، الفائز بكأس الكونفدرالية.

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.