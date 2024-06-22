لجنة الحكام: طاقم تحكيم مصرى مرشح لإدارة قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام داخل اتحاد الكرة، عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بشأن حكم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري.

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام داخل اتحاد الكرة، في تصريحات تليفزيونية: "مستوى الحكام مثل مستوى الدوري المصري ونعترف أن هناك أخطاء، وحتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة".

وتابع: "إدارة القمة بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني تراجع الحكم المصري، ولجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصري للقمة واتحاد الكرة يريد حكم أجنبي، نريد المصلحة العامة ولن ندخل في صراع بسبب الخلاف على هوية حكم القمة بين أجنبي ومصري".

وأوضح: "لا يمكن الحكم على أداء البنا والغندور مؤخرا، بيريرا رجل ديمقراطي ويعود لنا في اتخاذ القرارات وكنت مشغولا بالحج في الأيام الماضية.. وبيريرا قيم البنا والغندور بشكل إيجابي (فوق 7 من 10) خلال مباراة الزمالك والمصري".