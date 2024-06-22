شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرفض الاستعانة بمدرب لتطوير الأداء فى منتخب 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، رفضه فكرة الاستعانة بمدرب لتطوير أداء المنتخب في الفترة المقبلة، موضحا أنه لا يوافق على إدخال أي عناصر لجهازه المعاون.

وقال نبيه في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مدرب تطوير الأداء يليق أكثر بالأندية بسبب استمرارية المعسكرات وانتظام المسابقات طوال الموسم، عكس المنتخبات التي تتجمع على فترات متباعدة وفي جدول زمني ضيق يعيق مهام مدرب تطوير الأداء ويجعل دوره بلا جدوى.

وكان هناك مقترح في اتحاد الكرة لاستحداث مهمة مدرب تطوير الأداء في المنتخبات الناشئين والشباب، وهو المقترح الذى رفضه المدربون لعدم أهميته للاعبين الذين يتجمعون في فترات متباعدة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، حاليا حمادة أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، في وقت سابق، أنه وجهازه المُعاون أجروا جولة لمتابعة كل الفرق، وكان من يلعب وقتها مجموعة الأوائل.

وقال نبيه إنه سيجري رؤية باقي العناصر في الفترة المقبلة، بعد استئناف الدوري (مجموعة الهبوط)، وبعض الدرجات الأخرى وسيجري تجميع حوالي 60 لاعبا جديدا، ومنحهم الفرصة، بخلاف الـ54 اسما الذين جرى الإعلان عنهم في وقت سابق.