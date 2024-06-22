شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يعود لحراسة عرين الأهلي فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة محمد الشناوي قائد الفريق لحراسة العرين الأحمر في مباراة الزمالك بقمة الدوري يوم الثلاثاء المقبل بالجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب محمد الشناوي عن قائمة مباراة الداخلية أمس الجمعة بعدما فضل الجهاز الفني إراحته، على أن يعود لقائمة مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل.

وعلق كولر على استبعاد محمد الشناوي من قائمة مباراة الداخلية، موضحا: "الشناوي مصاب لفترة طويلة وعاد وشارك في مباراتين ومع المنتخب أيضًا، وهناك اعتقاد أن الحارس لا يتعب، خاصة وأنه لا يجري كثيرًا، لكن الحارس يرهق بشكل ذهني كبير جدًا".

واختتم كولر: "تحدثت مع الشناوي وأنه يحتاج إلى الراحة مثلما حدث أمس، خوفًا من تعرضه للإرهاق الذهني أو الإصابات، لذلك من حين لآخر سيتم إراحة الشناوي، وهو متفهم لأنه لديه عقلية جيدة، لكنه سيكون معنا المباراة المقبلة، أما بالنسبة لشوبير فهو قدم معنا مباريات قوية وهو حارس جيد".

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.