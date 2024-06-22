شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم التحكيم فى ليلة فوز الأهلي والزمالك على الداخلية وفاركو؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الثنائي ومحمد غازي وإبراهيم محمد تعرضا لأكثر من اختبار تحكيمي مؤثر في ليلة فوز الأهلي والزمالك على الداخلية وفاركو.

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، إلا أنه يؤخذ عليه أنه أحيانا يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة والخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب.

فى الدقيقة 15 أحرز الزمالك الهدف الأول وكان هناك شك في لمسة يد على المثلوثى لاعب الزمالك في مرحلة بناء الهجمة، لكن لم يكن هناك صورة تؤكد أن هناك مخالفة، والـVAR أكد صحة الهدف.

في الدقيقة 48 تدخل الـVAR بشكل جيد طبقا للبروتوكول واستدعى الحكم في مخالفة على حارس فاركو مع أوباما، وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك وأنذر حارس فاركو، لكن يؤخذ على الحكم أن المخالفة كانت واضحة جدا ولا تستحق تدخل الـVAR، لكن غازى كان بعيدا عن الكرة.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في مناسبتين، الأولى من نصيب حارس فاركو شيكا، والثانية في وجه محمد شحاتة لاعب الزمالك لمنع هجوم واعد، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

في الدقيقة 44 من عمر اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في تقدير جيد والـVAR أكد القرار عبر التواصل مع الحكم عبر الكومينكيشن سيستم، في الدقيقة 52 طالب الأهلي بركلة جزاء لكن الحكم كان في مكان مناسب وسمح باستمرار في تقدير جيد وأيضا أكد الـVAR القرار.

سيطر الحكم على المباراة بشكل جيد وأشهر البطاقة الصفراء لثلاثي الداخلية شمنيزى ومصطفى فوزى ومحمود حسونة، كما أنذار أكرم توفيق وعمرو السولية.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة كما سيطر الحكم الرابع على المنطقة الفنية بكفاءة، كما تعاون الـVAR بشكل جيد مع الحكم في إدارة اللقاء. ونجح طاقما الحكام في إدارة المباراتين بشكل جيد.



