الامارات | نتيجة مباراة فرنسا وهولندا في كأس أمم أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل حسم التأهل إلى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة عقب تعادل فرنسا وهولندا سلبا في القمة النارية بينهما في لايبزيغ ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، في مباراة شهدت العديد من الفرص الضائعة وهدف ملغي لمنتخب هولندا كان سيقود هولندا إلى دور الـ 16.

ورفع المنتخب الفرنسي الذي خاض المواجهة من دون قائده مهاجمه كيليان مبابي الذي بقي على مقاعد البدلاء جراء تعرضه لكسر في أنفه في الفوز على النمسا 1-0 افتتاحاً، رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع نظيره الهولندي الذي يتفوق بفارق الأهداف، وتواجه فرنسا الثلاثاء نظيرتها بولندا من دون نقاط والتي خرجت من سباق التأهل إلى ثمن النهائي بعد خسارتها أمام النمسا (1-3) التي تلعب أمام هولندا في اليوم ذاته.

وهي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في البطولة القارية، حيث فازت فرنسا بركلات الترجيح في ثمن نهائي عام 1996، في حين حسمت هولندا مباراتي دور المجموعات (3-2 عام 2000 و4-1 عام 2008).

ولم يبارح مبابي مقاعد البدلاء بعدما تدرب بقناع مستوحى من ألوان العلم الفرنسي الخميس، لكن المدرب ديدييه ديشان قرر بعدم المخاطرة بإشراكه.

وكانت هناك مخاوف في البداية بشأن امكانية مشاركة المهاجم المستقبلي لريال مدريد الاسباني الذي انتقل إلى صفوفه أخيراً قادماً من باريس سان جرمان، في المباراتين المتبقيتين في البطولة بعدما سالت الدماء من انفه جراء اصطدامه بكتف المدافع النمسوي كيفن دانسو.

ولم يحتج المهاجم البالغ 25 عاماً إلى عملية جراحية، حيث يسعى لافتتاح رصيده التهديفي في البطولة القارية، بعدما سجل 12 هدفاً في نسختين لكأس العالم (روسيا 2018 وقطر 2022)، من دون أن يجد الشباك في خمس مباريات في كأس أوروبا.

ولم تخسر هولندا سوى مباراة واحدة من الـ18 الاخيرة في بطولات كبرى، إن كان في كأس العام أو أوروبا، مقابل 12 فوزاً و5 تعادلات، وكانت أمام تشيكيا 0-2 في عام 2021.