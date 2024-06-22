شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحصد الدوري للموسم السابع توالياً من ملعب عجرود والان مع تفاصيل الخبر

توج النادى الأهلى بلقب الدورى المصري للعام السابع على التوالى بعد تعادله مع منتخب السويس سلبيا بعجرود فى مثل هذا اليوم 22 يونيو عام 2000.

رفع الأهلى رصيده إلى "56" نقطة بفارق ثمانى نقاط كاملة عن الإسماعيلى الذى سقط فى فخ التعادل فى بورسعيد مع المصرى بهدف لكل فريق.

شارك منتخب السويس منذ تأسيسه فى 1973 بمسماه الجديد فى الدورى الممتاز فى 15 نسخة مختلفة، كان آخرها فى موسم 1999/2000، والذى أنهاه فى المركز الثانى عشر برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الكروم الذى ضمن البقاء فى الدوري.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".