شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق المصري استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء غداً الأحد، على ستاد برج العرب.

تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.

ونجح المصري تحت القيادة الفنية لـ "علي ماهر" خلال النسخة الجارية من الدوري، في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق البورسعيدي في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يفوز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.