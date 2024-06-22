شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء الجمعة من أجل الاستعداد لخوض مباراة القمة أمام الاهلى.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاهلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاهلى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الاهلى في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.