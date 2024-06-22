الامارات | الأرجنتين تهزم كندا بمشاركة «البرغوث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت الأرجنتين بقيادة المخضرم ليونيل ميسي حملة الدفاع عن لقبها في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها المستحق على كندا 2-0 فجر أمس، في المباراة الافتتاحية في أتلانتا الأميركية.

ووضع خوليان ألفاريس، الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 49، لكن تألق الحارس الكندي ماكس كريبو وإهدار النجم المخضرم ليونيل ميسي، أجبر «ألبيسيليستي» على الانتظار حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب البديل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي بتمريرة من «البرغوث» ميسي. وقال ميسي بعد الفوز الأول في البطولة الأميركية الجنوبية: «كنا ندرك قدرة كندا. كانت مباراة صعبة جداً، متطلبة بدنياً، خصوصاً في الشوط الأول، لم يكن هناك كثير من المساحات».