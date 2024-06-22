"دوري مصري ويورو وكوبا".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يقام اليوم السبت الموافق 22 يونيو، العديد من المباريات المهمة في الدوري المصري ويورو 2024 وكوبا أمريكا.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
مباريات كوبا أمريكا 2024
03:00 فجرًا ـ بيرو vs تشيلي - القناة الناقلة: قناة فوكس سبورت 2024
مباريات يورو 2024
04:00 ـ جورجيا vs التشيك - القناة الناقلة: bein sports max HD2
07:00 ـ تركيا vs البرتغال - القناة الناقلة: bein sports max HD2
10:00 ـ بلجيكا vs رومانيا - القناة الناقلة: bein sports max HD1
مباريات الدوري المصري
07:00 ـ إنبي vs الجونة - القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
07:00 ـ طلائع الجيش vs سموحة - القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.
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