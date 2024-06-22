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"دوري مصري ويورو وكوبا".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقام اليوم السبت الموافق 22 يونيو، العديد من المباريات المهمة في ويورو 2024 وكوبا أمريكا.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات كوبا أمريكا 2024

03:00 فجرًا ـ بيرو vs تشيلي - القناة الناقلة: قناة فوكس سبورت 2024

مباريات يورو 2024

04:00 ـ جورجيا vs التشيك - القناة الناقلة: bein sports max HD2

07:00 ـ تركيا vs البرتغال - القناة الناقلة: bein sports max HD2

10:00 ـ بلجيكا vs رومانيا - القناة الناقلة: bein sports max HD1

مباريات الدوري المصري

07:00 ـ إنبي vs الجونة - القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

07:00 ـ طلائع الجيش vs سموحة - القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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