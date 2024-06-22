ملف الخليج 365.. فوزان للأهلي والزمالك.. وتعادل فرنسا وهولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الجمعة عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

"بتتمنى متعيشهاش".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد فوز الأهلي على الداخلية

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه لفقدان مشجعتي النادي، اللتين وافتهما المنية في حادث سير بعد المباراة السابقة، كذلك علاء العطار مشجع الأبيض، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يصعد للوصافة بثنائية تؤزم موقف الداخلية في الدوري

صعد الأهلي مركزًا ليصبح وصيفاً بعد فوزه على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعبو الزمالك وفاركو يقفون دقيقة حداد على علاء العطار ومشجعتي الأهلي

وقف لاعبو الزمالك وفاركو قبل المباراة التي تجمعهما، دقيقة صمت حدادا على مشجع الأبيض علاء العطار ومشجعتي الأهلي نورهان ونرجس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ليست المرة الأولى.. إمام عاشور يتورط في أزمة بسبب "معاكسة زوجته" (صور)

تعرض لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور لأزمة وصلت إلى النيابة العامة بعدما اضطر إلى الاشتباك هو وعدد من الشباب من آخرين بسبب قيام أحدهم بمعاكسة زوجته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"في الجنة".. جماهير الأهلي تنعى مشجعتي الفريق قبل مباراة الداخلية (فيديو وصور)

حرصت جماهير الأهلي المتواجدة، داخل استاد "السلام"، لدعم الفريق في مباراة الداخلية بالدوري المصري الممتاز، على نعى مشجعتي النادي نرجس صلاح ونورهان ناصر، اللتان توفيا خلال العودة من الإسكندرية عقب مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

دقيقة حداد قبل مباراة الأهلي والداخلية على مشجعتي المارد الأحمر

وقف لاعبو النادي الأهلي ونادي فاركو دقيقة حداد، على روح مشجعتي النادي الأهلي الراحلتين نورهان ناصر ونرجس صالح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

من هو كريم يحيى لاعب الداخلية الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام الأهلي؟ (صور)

سجل اللاعب كريم يحيى هدف التعادل فريق الداخلية بمرمى الأهلي بعد مرور 44 دقيقة من ركلة جزاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لازم يتحط حدود".. رسالة من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة

وجهت جماهير الزمالك رسالة إلى مجلس إدارة النادي، خلال مباراة الفريق ضد فاركو، المقامة حاليا على ستاد المقاولون العرب، بشأن عدم استكمال الدوري إلا بعد خوض كل الفريق مباريات الدور الأول، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بهدفي شلبي والسعيد.. الزمالك يفوز على فاركو في الدوري المصري

حقق الزمالك الفوز على فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

سبب تأخر بداية مباراة الأهلي والداخلية

تأخر انطلاق مباراة الأهلي ونظيره الداخلية التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من النسخة الجارية لبطولة الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد هدفه في الداخلية".. احتفال خاص من أفشة لمشجعتي الأهلي (فيديو)

تمكن محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى الداخلية، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في بطولة الدوري المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"تفوق للديوك ومبابي في المقدمة".. تاريخ مواجهات هولندا وفرنسا قبل مباراتهما اليوم بأمم أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الهولندي اليوم، في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لفتة رائعة من ياسر حمد لم تنقلها كاميرات مباراة الزمالك وفاركو

ظهر المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك ياسر حمد في لفتة رائعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره فاركو التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ولكن لم تنقلها كاميرا المباراة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بوست فيسبوك".. مدرب سبورتنج يثير الجدل بتوجيه الشكر إلى عامر حسين... ما القصة؟ (صور)

أثار أحمد فاروق محجوب المدرب الفني لسبورتنج الجدل، بتوجيه الشكر إلى عامر حسين المدير التنفيذي للنادي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات، قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود المؤهلة إلى الدوري الممتاز، لكنه بعد دقائق حذف اسم حسين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كولر: مباراة الزمالك لا تُخصني بل مسؤولية اتحاد الكرة

رفض المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، التعليق على رفض إدارة الزمالك خوض مباراتهم المقبلة في الدوري، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"بعد الفوز على الداخلية".. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"اتجوزت صغير".. كيف وصف إمام عاشور علاقته بزوجته ياسمين حافظ؟

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عن علاقته بزوجته ياسمين حافظ، مشيرًا إلى أنها الداعم الأكبر له في مسيرته الكروية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حالة إغماء لأحد مشجعي الزمالك.. وطبيب الفريق يتدخل

شهدت مباراة الزمالك وفاركو، حالة إغماء لأحد مشجعي الأبيض في المدرجات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ماذا قال مدرب الزمالك بعد الفوز على فاركو؟

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقديم لاعبي الفريق المطلوب منهم ضد فاركو، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"لن نشارك في المباريات التالية".. لاعبو منتخب مالى يصدرون بياناً ضد اتحاد الكرة

أصدر لاعبو منتخب مالي الأول لكرة القدم بياناً رسمياً يحملون فيه إدارة اتحاد الكرة مسؤولية تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"اللاعبين في جاهزية".. جوميز يتحدث عن مباراة الأهلي

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، عن المباراة المقبلة للأبيض ضد الأهلي، مشيرا إلى أنه يجهز لاعبيه ويؤدي دوره، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

الزمالك يكشف حجم إصابة حسام عبد المجيد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الزمالك، حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة فاركو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الداخلية؟ (كوميكس)

حقق فريق الأهلي فوزًا مهماً على نظيره الداخلية مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التعادل يحسم مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024

تعادل منتخب هولندا سلبيًا مع نظيره الفرنسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات بيورو 2024، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب الداخلية يتفاعل مع هتافات جماهير الأهلي خلال المباراة (فيديو)

رصدت الكاميرات تفاعل لاعب فريق الدخلية زياد وهو يتفاعل مع هتافات جماهير الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري انتهت بخسارتهم 2-1، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك: لن نخض مباراة الأهلي.. الكرامة أهم من الخسائر

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي بنادي الزمالك، إنهم لن يخوضوا مباراة الأهلي المقبلة في الدوري، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا