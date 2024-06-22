شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم السبت استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة الدراويش التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق مودرن فيوتشر بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.