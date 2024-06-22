شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من جوميز للاعبى الزمالك بعد مباراة فاركو ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يجُهز البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وخاض الزمالك مباراة قوية أمام فاركو أمس ، الجمعة ، في بطولة الدوري.

ويعقد المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين،يطالبهم فيها بمواصلة تدريباتهم بشكل طبيعى بعيداً عن قرارات مجلس الإدارة، خاصة أنهم سينفذوها في كلا الحالتين ،وشدد عليهم بعدم التركيز في أي أمور خارج الملعب،مشدداً عليهم ببذل أقصى جهد وعدم التفريط فى أى نقاط.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية،مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.