شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص بيرسي تاو لحسم موقفه النهائي من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بقمة الدوري أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب البافانا بافانا في معسكره الأخير بشهر يونيو الجاري، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي داخل النادي الأهلي.

وباتت فرص بيرسي تاو من اللحاق بقمة الدوري غامضة، حيث أن فرص اللحاق بالقمة لا تتعدى 50% وقد يستمر غياب اللاعب عن تلك المواجهة بعدما غاب عن مباريات فريقه أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية بسبب تلك الإصابة، وقد يستمر غيابه عن الأهلي في قمة الدوري القادمة، لاسيما مع سياسة مارسيل كولر الذي يتحفظ على استعجال الدفع باللاعبين العائدين من الإصابة خاصة الإصابات العضلية قبل الاطمئنان عليهم بشكل دقيق وخوضهم عدد معين من التدريبات الجماعية.