شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في افتتاح الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز الرياضة في السابعة مساء اليوم، بينما يحل الجونة ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت.

مواعيد مباريات الجولة الـ"27" لمسابقة الدوري المصري

السبت 22 يونيو



إنبى & الجونة..7 مساء

طلائع الجيش & سموحة..7 مساء



الاحد 23 يونيو

مودرن فيوتشر & الاسماعيلى..4 عصراً

المصري & سيراميكا..7 مساء

بيراميدز & المقاولون العرب..7 مساء



الاثنين 24 يونيو

البنك الاهلى & بلدية المحلة..4 عصراً

الداخلية & زد اف سى..7 مساء

فاركو & الاتحاد السكندري..7 مساء



الثلاثاء 25 يونيو

الاهلى & الزمالك..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.