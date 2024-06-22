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ترتيب الزمالك في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التقدم إلى المركز الـ9 في جدول ترتيب الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يبقى فاركو في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.
 

وفاز نادي الزمالك على حساب منافسه فاركو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل مصطفى شلبي هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى فاركو.ة، فيما أحرز الهدف الثاني عبد الله السعيد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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