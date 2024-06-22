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مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 في والقنوات الناقلة ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز في السابعة مساء اليوم، بينما يحل الجونة ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 في الدوري المصري 
 

إنبى ضد الجونة..7 مساء
طلائع الجيش ضد سموحة..7 مساء

 

وتذاع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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