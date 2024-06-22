شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لمواجهة نوران جوهر في نهائي بطولة الأبطال للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الإسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية "الأبطال"، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الإسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 6 مصريين قد نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائى بالبطولة، وهم، نور الشربينى وعلى فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامى ومصطفى عسل.

وفازت نور الشربيني في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9, 11-9.

بذلك تلتقي نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، في نهائي بطولة الأبطال، وكانت نوران جوهر قد فازت في نصف النهائي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9, 11-7.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.