شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة مصطفى عسل فى نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الإسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الإسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-10, 11-6.

بذلك يلتقي علي فرج في المباراة النهائية مع مواطنه مصطفى عسل، وكان عسل قد فاز في نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين:11-3, 11-5.

وضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات في تلك النسخة، حيث تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني ونوران جوهر إلى الدور النهائي بمنافسات السيدات أيضاً.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.