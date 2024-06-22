الامارات | سيارة هاميلتون تتعرض للتخريب.. ومرسيدس تبلغ الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 الشرطة، بشأن رسالة بريد إلكتروني مجهولة تزعم أن سيارة السائق البريطاني لويس هاميلتون تعرضت للتخريب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا": "أن الرسالة، التي يقال إن أحد الموظفين الساخطين في مرسيدس كتبها، أرسلها لكبار الشخصيات في فورمولا1، بما في ذلك، رئيس الفريق، توتو فولف، ورئيس فورمولا1، ستيفانو دومينيكالي، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، بالإضافة لأعضاء وسائل الإعلام، في أعقاب سباق جائزة كندا الكبرى الذي أقيم في وقت سابق هذا الشهر.

وأشارت الرسالة: "إلى أن هاميلتون، الذي سيرحل عن الفريق للانضمام لفيراري في الموسم المقبل، يتعرض لسوء معاملة في موسمه الأخير مع الفريق".

وأكد فريق مرسيدس، الذي يثق في أن الرسالة لم تصدر من داخل الفريق، لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا": "أنه حقق في مصدر الرسالة وأحال الأمر إلى الشرطة".

واتهمت الرسالة التي تحمل عنوان "مذكرة إعدام محتملة للويس"، توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، بأنه "انتقامي" وأن فولف (52 عاماً) "يقوم بكل شيء ممكن للانتقام من هاميلتون" بعدما اختار الرحيل من مرسيدس والانتقال لفيراري.

وأضافت الرسالة أن ذلك يمكن أن يهدد حياة لويس هاميلتون في النهاية.