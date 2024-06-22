الامارات | التعادل السلبي يحسم مواجهة تشيلي وبيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة تشيلي وبيرو ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

واكتفى كل فريق بنقطة بعد مباراة تبادلا خلالها التفوق الفني على مستوى الاستحواذ والفرص، حيث تفوق منتخب تشيلي بطل القارة مرتين في عامي 2015 و2016 بالشوط الأول، بينما مالت كفة بيرو في الشوط الثاني.

وسيكون منتخب تشيلي على موعد مع اختبار ثقيل بالجولة الثانية أمام الأرجنتين حامل اللقب بينما تلعب بيرو ضد كندا فجر الأربعاء المقبل.

ويعتلي منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى بفضل فوزه في مباراة الافتتاح على كندا بهدفين للثنائي الهجومي جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

كان منتخب تشيلي الأكثر سيطرة وخطورة طوال الشوط الأول، ولكنه لم يستغل ثلاث محاولات خطيرة على مرمى منافسه.

وأضاع المهاجم المخضرم أليكسيس سانشيز فرصة مؤكدة على بعد مسافة قليلة بتسديدة فوق العارضة في الدقيقة 16 بعد تمريرة من زميله فيكتور دافيلا.

وبعدها بدقائق قليلة ارتقى دافيلا لكرة عرضية بضربة رأس فوق العارضة، وعاد سانشيز ليهدر فرصة جديدة بتسديدة بجوار المقص الأيسر في الدقيقة 29.

أما منتخب بيرو فقد اكتفى بمحاولة واحدة بضربة رأس ضعيفة للاعب الوسط سيرجيو بينيا ليمسكها الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو بسهولة في الدقيقة 43.

وتغير السيناريو تماما في الشوط الثاني، ومالت الكفة كثيرا لصالح منتخب بيرو الذي أضاع مهاجمه جيانلوكا لابادولا فرصة مؤكدة في الدقيقة 57 وبعدها بدقائق أطاح لابادولا بكرة أخرى فوق العارضة.

في المقابل أمسك بيدرو جاليس حارس مرمى بيرو بتسديدة ضعيفة من لاعب الوسط مارسيلينو نونيز في الدقيقة 62.

وكاد منتخب بيرو أن يهز الشباك في الدقيقة 79 عندما نفذ سيرجيو بينيا ركلة ركنية قابلها لابادولا بتسديدة بيسراه، أمسكها الحارس برافو على مرتين.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة هدد منتخب تشيلي مرمى منافسه بمحاولتين غير مؤثرتين للثنائي بين بيريتون دياز وإيجور ليشنوفسكي.

ولم يستفد المدرب المخضرم خورخي فوساتي المدير الفني لمنتخب بيرو بالشكل الأمثل من البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني مثل لويس أبراهام وماركوس لوبيز وأوليفر سون وجواو جريمالدو ورأس الحربة المخضرم باولو جيريرو.

أما ريكاردو جاريكا مدرب تشيلي لجأ لتنشيط صفوفه تدريجيا لامتصاص ضغط بيرو بالدفع بالرباعي داريو أوسوريو وماركوس بولادوس وبين بيريتون ورودريجو إتشيفيريا على فترات متباعدة، ولكن كل فريق اكتفى بنقطة بعد امتداد اللقاء لخمس دقائق وقت بدل ضائع.