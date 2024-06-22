الامارات | الإصابة تبعد فيتسل عن مواجهة رومانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا إن الفريق سيفتقد جهود المدافع المخضرم آكسيل فيتسل في مواجهة رومانيا السبت في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بسبب الإصابة.

وقال تيديسكو للصحفيين "لم يواجه فيتسل مشكلة في التدريبات، ولكنه بعد ذلك شعر بآلام ولم يكن على ما يرام، ولا مجال للمخاطرة لذا قررنا أن يحصل على راحة".

ولم يسافر فيتسل لاعب أتلتيكو مدريد مع منتخب بلاده إلى كولن لخوض المباراة التي تسعى فيها بلجيكا لتجاوز كبوة الخسارة المفاجئة أمام سلوفاكيا بنتيجة صفر/1 في الجولة الأولى.

وشدد تيديسكو "يجب أن نقوم بواجباتنا".

وفي حال فوز بلجيكا ستتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعدما تجاوزت أوكرانيا خسارتها بثلاثية أمام رومانيا بفوز على سلوفاكيا بنتيجة 1/2.

وقال تيديسكو إن فيتسل سيكون جاهزا لمواجهة أوكرانيا في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

وختم تصريحاته "أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة، سنعقد جلسة مع الأطباء ونقرر كيف يستمر معنا".